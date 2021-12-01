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Пандемия COVID-19

Заполняемость трибун на спортивных соревнованиях в Петербурге в декабре увеличили до 50%

Это касается матчей КХЛ и ВХЛ, футбольного, волейбольного и баскетбольного клубов "Зенит", чемпионата России по фигурному катанию, турнира по смешанным единоборствам АСА, "Финала четырех" Кубка России по волейболу
Болельщики "Зенита" Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Болельщики "Зенита"
© Сергей Фадеичев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Спортивные события в Санкт-Петербурге в декабре пройдут с 50-процентной заполняемостью трибун. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

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С сентября по ноябрь из-за эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом, трибуны разрешалось заполнять на 30%.

"Сегодня отмечается Всероссийский день хоккея, и у меня отличные новости. Город согласовал 50-процентную заполняемость трибун на спортивных мероприятиях в декабре. А это значит, что матчи чемпионатов КХЛ [Континентальной хоккейной лиги] и ВХЛ [Высшей хоккейной лиги] смогут посмотреть вживую еще больше людей!" - говорится в сообщении Пиотровского.

Вице-губернатор добавил, что это также относится к матчам футбольного "Зенита" на "Газпром-Арене", волейбольного и баскетбольного одноименных клубов на "Сибур-арене", чемпионату России по фигурному катанию, турниру по смешанным единоборствам лиги АСА, "Финалу четырех" Кубка России по волейболу.

"При этом сохраняются все действующие ограничения - на спортивные арены допускаются только зрители, имеющие QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание", - напомнил Пиотровский.

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