Чемпион мира сыграл на катке ВДНХ. В Москве прошел Всероссийский день хоккея

Также он прокомментировал игру своей команды. "Девчонки, наверное, клюшки, впервые в жизни взяли, для них это что-то новое, необычное, нам надо было их поддержать. Все счастливые и довольные, у нас, соответственно, такое же настроение", - отметил чемпион мира.

Главным событием праздника стал матч на детском катке ВДНХ между молодыми хоккеистами и фигуристками, за которых играл Николишин. Матч проходил в дружественной обстановке, победу одержала команда титулованного хоккеиста. "От мероприятия остались самые благоприятные, радостные впечатления. Первый день зимы, день хоккея, открытие катка, погода сумасшедшая - все способствует прекрасному настроению", - рассказал ТАСС Николишин.

Для любителей зимнего вида спорта на ВДНХ подготовили тематическую программу: мини-турнир по настольному хоккею, мастер-класс по росписи клюшек, уроки игры в хоккей с мячом, а также мастер-классы по обучению основам игры в хоккей для детей и выступления профессиональных танцоров чирлидинга.

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр и чемпион мира по хоккею Андрей Николишин провел товарищеский матч в московском парке ВДНХ на празднике по случаю Всероссийского дня хоккея. Корреспондент ТАСС пообщался с участниками мероприятия.

Фигуристки из команды Николишина подтвердили, что в хоккей играли в первый раз в жизни. "Я играла в хоккей в первый раз. Было интересно попробовать себя не только в фигурном катании, но и в хоккее. Для меня большая честь сыграть с чемпионом мира, я очень довольна, мы хорошо сыграли и забили много голов", - сказала одна из участниц матча.

"Матч прошел очень красиво, все бились до последнего. Было очень приятно находиться на льду с великим человеком, показали красивый хоккей. Он нам показал пару приемов, как надо играть, показал, где есть ошибки, недоработки. Команда соперников была слаженна, они, видимо, подготовились к нам, чего мы, конечно, не ожидали от них. Самое главное, что все остались довольны и получили удовольствие", - отметил представитель уступившей команды.

Роспись клюшек

После матча Николишин всем желающим дал автографы, фигуристки учили посетителей катка основам катания на коньках, а хоккеисты показывали азы владения шайбой.

Корреспондент ТАСС посетил мастер-класс художниц Веры Владимировой и Юлии Богоевской, которые впервые расписывали клюшки. "Клюшки мы никогда не расписывали, для нас это в первый раз. Мы художники, занимаемся народной росписью, сегодня народную роспись на клюшки переносим", - рассказывает Владимирова.

Как отметили мастерицы, хоккей они смотрят редко, но за олимпийским турниром художницы планируют следить. "Мы за хоккеем особо не следим, но нам нравится иногда смотреть матчи Национальной хоккейной лиги. Сегодня приходило много детей, они приобщаются к этому виду спорта", - рассказали художницы. Также они специально для ТАСС расписали клюшку, где нанесли буквы из логотипа агентства.

Всероссийский день хоккея отмечается с 1 декабря 2007 года по инициативе президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.