Олимпийский чемпион норвежец Вархольм признан лучшим легкоатлетом мира в 2021 году

Помимо Вархольма, в шорт-лист премии вошли Джошуа Чептегеи (олимпийский чемпион в беге на 5 000 метров и серебряный призер в беге на 10 000 метров), Райан Крузер (олимпийский чемпион в толкании ядра), Арман Дюплантис (олимпийский чемпион в прыжках с шестом), Элиуд Кипчоге (олимпийский чемпион в марафоне).

Вархольму 25 лет, он является олимпийским чемпионом (2021), двукратным чемпионом мира (2017, 2019) и чемпионом Европы (2018). В августе норвежец выиграл золото Игр в Токио в беге на дистанции 400 метров с барьерами, установив новый мировой рекорд в финальном забеге - 45,94 секунды. Спортсмен превзошел собственное достижение, установленное 1 июля 2021 года на этапе Бриллиантовой лиги в Осло (46,70).

Награды лучшим атлетам мира по версии World Athletics вручаются с 1988 года. В 2020 году их получили шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис и выступающая в тройном прыжке венесуэльская спортсменка Юлимар Рохас.