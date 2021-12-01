Третьяк отметил важность развития хоккея в регионах

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Развитие хоккея в регионах - одна из важнейших задач, которые предстоит реализовывать Федерации хоккея России (ФХР). Об этом заявил президент ФХР Владислав Третьяк, чей комментарий ТАСС предоставила пресс-служба организации.

Чемпион мира сыграл на катке ВДНХ. В Москве прошел Всероссийский день хоккея

1 декабря отмечается Всероссийский день хоккея. Глава ФХР посетил Ульяновск, где прошли решающие матчи Кубка Владислава Третьяка среди юношей 2008 года рождения.

"День хоккея провели, как говорится, на боевом посту. На ульяновском катке "Лидер" мы посмотрели решающие матчи кубка, провели награждение чемпионов и призеров, вручили памятные призы и подарки лучшим игрокам и судьям турнира. Обсудили много серьезных тем с губернатором Алексеем Русских: развитие хоккея, вовлечение жителей региона в наш любимый спорт, новые спортивные и социальные проекты, которые нам предстоит реализовать", - сказал Третьяк.

Также президент ФХР рассказал о проведении спортивного праздника. "Сам розыгрыш кубка получился замечательным: одновременно и праздник, и серьезный спортивный опыт для ребят. Юные игроки были счастливы сыграть на турнире, который оказался приурочен к 75-летнему юбилею всего отечественного хоккея. Тепло пообщался с мальчишками, поделился напутствиями и автографами", - отметил он.