Карпов: Непомнящий упустил возможность выйти вперед в матче за мировую шахматную корону

МОСКВА, 1 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий упустил возможность выйти вперед в счете в матче за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена. Такое мнение ТАСС высказал 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

Непомнящий в среду белыми фигурами сыграл вничью с действующим чемпионом мира Карлсеном в пятой партии матча за мировую шахматную корону. Встреча проходит в Дубае. После пяти партий счет равный - 2,5:2,5. Шестая партия состоится 3 декабря, Непомнящий будет играть черными фигурами.

"Сегодняшняя партия проходила с перевесом Яна, и в один момент он упустил возможность создать серьезные проблемы Магнусу - промедлил и сделал неудачный ход. Упустил возможность выйти вперед. И это уже третий момент по ходу матча, который упустил Непомнящий, - сказал Карпов. - У Карлсена была неплохая возможность лишь однажды - в первой партии".

Матч в Дубае состоит из 14 партий с классическим контролем времени - 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с 61-го. В случае ничейного счета после 14 партий назначается тай-брейк, в котором участники сыграют четыре партии с укороченным контролем времени, затем при необходимости блиц и так называемый "армагеддон" - мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.