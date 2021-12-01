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Летние олимпийские виды спорта

Московское "Динамо" обыграло "Варшаву" в первом матче волейбольной Лиги чемпионов

Российский клуб сумел одержать победу, проиграв первые два сета

ТАСС, 1 декабря. Московское "Динамо" дома выиграло у польской "Варшавы" в матче первого тура группового этапа волейбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Москве.

Матч закончился со счетом 3-2 (20:25, 21:25, 25:20, 25:16, 15:12) в пользу "Динамо". В другом матче группы B турецкий клуб "Зираат Банкасы" со счетом 3-0 обыграл бельгийский "Греньярд".

В следующем матче "Динамо" в гостях встретится с "Греньярдом". Встреча пройдет 14 декабря.

Победителем Лиги чемпионов сезона-2020/21 стал польский клуб ЗАКСА, в финале выиграв у итальянского "Трентино" со счетом 3-1.

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Летние олимпийские виды спорта
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