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НХЛ

Хоккеист Мухамадуллин подписал контракт с клубом НХЛ "Нью-Джерси"

Защитник проведет остаток сезона в "Салавате Юлаеве"
Шакир Мухамадуллин (слева) Егор Алеев/ТАСС
Описание
Шакир Мухамадуллин (слева)
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 1 декабря. Защитник уфимского "Салавата Юлаева" Шакир Мухамадуллин подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси". Об этом сообщает пресс-служба "Нью-Джерси".

Контракт с игроком рассчитан на три года. Сообщается, что Мухамадуллин проведет остаток сезона-2021/22 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в "Салавате Юлаеве".

Мухамадуллину 19 лет, он является воспитанником школы "Салавата Юлаева", за основную команду выступает с сезона-2019/20. В текущем сезоне он сыграл за "Салават Юлаев" в 34 матчах, забросил три шайбы и отдал четыре голевые передачи. Становился серебряным призером юниорского чемпионата мира, победителем Мирового кубка вызова, Кубка Глинки/Гретцки. В составе национальной сборной выступал на этапах Евротура в Финляндии (2020) и Швеции (2021).

Теги
НХЛ
КХЛ
Хоккеист Мухамадуллин проведет в "Салавате Юлаеве" еще два сезона
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