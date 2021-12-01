Хоккеист Мухамадуллин подписал контракт с клубом НХЛ "Нью-Джерси"

ТАСС, 1 декабря. Защитник уфимского "Салавата Юлаева" Шакир Мухамадуллин подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси". Об этом сообщает пресс-служба "Нью-Джерси".

Контракт с игроком рассчитан на три года. Сообщается, что Мухамадуллин проведет остаток сезона-2021/22 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в "Салавате Юлаеве".

Мухамадуллину 19 лет, он является воспитанником школы "Салавата Юлаева", за основную команду выступает с сезона-2019/20. В текущем сезоне он сыграл за "Салават Юлаев" в 34 матчах, забросил три шайбы и отдал четыре голевые передачи. Становился серебряным призером юниорского чемпионата мира, победителем Мирового кубка вызова, Кубка Глинки/Гретцки. В составе национальной сборной выступал на этапах Евротура в Финляндии (2020) и Швеции (2021).