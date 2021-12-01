Тренеры Морозов и Горшков примут участие в подготовке танцоров Степановой и Букина

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Известные российские тренеры Николай Морозов и Алексей Горшков примут участие в подготовке действующих чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменов Ирина Жук.

В олимпийском сезоне спортсмены заняли на этапах Гран-при в Турине и Гренобле третьи места, что не позволило им войти в число участников финала серии в Осаке.

"В этом сезоне мы постарались приглашать в нашу группу разных специалистов, что позволило Саше с Ваней заметно прогрессировать, и это не только наше мнение, я основываюсь на мнениях специалистов различного уровня, от которых мы получили обратную связь после выступлений наших спортсменов на этапах Гран-при, - рассказала Жук. - На прошлой неделе мы приехали тренироваться в Новогорск, где начали работать с Николаем Морозовым, а также с Алексеем Горшковым, и мы уверены - это в скором времени принесет заметные плоды. Чем больше высококлассных специалистов принимает участие в нашей работе, тем лучше", - сказала Жук.

"Конечно, мы расстроены фактом непопадания ребят в финал серии Гран-при. Но мы привыкли прежде всего копаться в самих себе, а не во внешних факторах. Поэтому сейчас есть четкое понимание - эту ситуацию мы прошли, а впереди куда более глобальные вызовы, которые мы должны с честью пройти", - подчеркнула тренер.