Хоккеист Мухамадуллин проведет в "Салавате Юлаеве" еще два сезона

ТАСС, 1 декабря. Защитник уфимского "Салавата Юлаева" Шакир Мухамадуллин проведет в клубе еще два сезона до перехода в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси". Об этом сообщила пресс-служба уфимской команды.

Ранее пресс-служба "Нью-Джерси" сообщила, что Мухамадуллин подписал с командой контракт новичка, но остаток сезона проведет в "Салавате Юлаеве". Позднее пресс-служба уфимского клуба опубликовала сообщение, в котором говорится, что хоккеист будет выступать за команду в текущем и следующем сезонах.

Мухамадуллину 19 лет, он является воспитанником школы "Салавата Юлаева", за основную команду выступает с сезона-2019/20. В текущем сезоне он сыграл за "Салават Юлаев" в 34 матчах, забросил три шайбы и отдал четыре голевые передачи. Становился серебряным призером юниорского чемпионата мира, победителем Мирового кубка вызова, Кубка Глинки/Гретцки. В составе национальной сборной выступал на этапах Евротура в Финляндии (2020) и Швеции (2021).