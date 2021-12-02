Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынесет наказание ЦСКА по итогам игры с "Зенитом"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) в четверг вынесет наказание московскому ЦСКА по итогам матча 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Заседание пройдет в очном режиме в Доме футбола и начнется в 12:00 мск.

В воскресенье ЦСКА на своем поле проиграл "Зениту" со счетом 0:2. Во время игры болельщики московского клуба использовали пиротехнические изделия, но сама встреча остановлена не была. После матча полицейские задержали несколько десятков фанатов с трибуны, где использовались файеры. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, полицейские составили 51 административный протокол на болельщиков. В РПЛ и РФС после инцидента заявили, что сделают все возможное для того, чтобы впредь проверочные мероприятия происходили максимально оперативно и с минимальным дискомфортом для зрителей.

В пресс-центре МВД России сообщили ТАСС, что домашний стадион ЦСКА "ВЭБ-Арена" не соответствовал правилам безопасности. "Стадион, на котором проводился матч, не соответствовал требованиям, предъявляемым правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. В частности, не проводилась видеосъемка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики", - сказали в пресс-центре.

В РПЛ сообщили, что лига проведет тщательное расследование по ситуации с задержанием болельщиков. "Понимаем, что присутствие правоохранительных органов на стадионах по умолчанию направлено на обеспечение безопасности и пресечение противоправных действий, в том числе использования пиротехники. Однако вместе с тем считаем, что в случае с инцидентом на "ВЭБ-Арене" меры, предпринятые полицией, очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей. С сожалением констатируем, что подобные события крайне негативно влияют не только на имидж РПЛ, но и [на имидж] всего российского футбола. По итогам событий 28 ноября РПЛ проведет тщательное расследование и сделает все возможное для недопущения подобных ситуаций в будущем", - говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

Что грозит ЦСКА?

В текущем сезоне КДК РФС уже наказал два клуба премьер-лиги закрытием секторов на одном матче. Сектор D102 "Газпром-Арены", на которой проводит домашние матчи "Зенит", был закрыт на матче 15-го тура чемпионата России с "Нижним Новгородом" (5:1). Секторы B103, B104, B205, B206 на "Открытие Банк Арене" будут закрыты на домашней игре "Спартака" против грозненского "Ахмата" в 17-м туре, встреча пройдет 4 декабря. Но при этом до закрытия секторов и "Спартак", и "Зенит" были условно наказаны запретом допуска зрителей на игру. Однако клубы были наказаны за скандирования болельщиков.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил ТАСС, что комитет также рассмотрит и скандирования ненормативной лексики болельщиками ЦСКА и "Зенита". В случае скандирования ненормативной лексики или оскорбительных выражений клуб наказывается штрафом в размере 10 тыс., каждое последующее нарушение в другом матче - +10 тыс. рублей к предыдущему штрафу, но не более 100 тыс., и/или запретом на допуск зрителей в секторы стадиона на один матч.

За использование пиротехнических изделий болельщиками ЦСКА грозит штраф до 125 тыс. рублей. В случае фиксирования факта бросания пиротехнических изделий, но при этом непопадания в кого-либо, ЦСКА также полагается штраф в размере до 200 тыс. рублей. Если будет зафиксировано, что пиротехническое изделие попало в официальное лицо матча или игрока, то ЦСКА может быть наказан на сумму до 600 тыс. рублей и/или запретом на допуск зрителей в секторы стадиона от одного до трех матчей и/или проведением без зрителей от одного до трех игр и/или проведением на нейтральном стадионе в другом городе от одного до трех матчей.

За нарушение статьи 115 дисциплинарного регламента РФС "Нарушения общественного порядка на стадионе" ЦСКА грозит штраф до 300 тыс. рублей и/или запрет на допуск зрителей в секторы стадиона от одного до трех матчей и/или проведение без зрителей от одного до трех матчей и/или проведение на нейтральном стадионе в другом городе от одного до трех матчей.