Испанские гандболистки обыграли сборную Аргентины в матче открытия чемпионата мира

ТАСС, 2 декабря. Женская сборная Испании по гандболу со счетом 29:13 обыграла команду Аргентины в первом матче предварительного раунда чемпионата мира. Соревнования проходят в Испании.

Вместе с испанками и аргентинками в группе H выступают сборные Австрии и Китая. Матч между этими командами пройдет в четверг.

Сборная России стартует на чемпионате мира 3 декабря матчем против команды Камеруна. Также на предварительном этапе россиянки сыграют с командами Польши (5 декабря) и Сербии (7 декабря). Все встречи пройдут в Лирии.

Турнир проходит в четырех городах - Лирии, Торревьехе, Гранольерсе и Кастельоне. На чемпионате мира впервые выступят 32 сборные, ранее на мировых первенствах выступало на восемь команд меньше.

На предварительном раунде сборные разделены на восемь квартетов. По три лучшие команды из каждой группы пройдут в основной этап, на котором будут сформированы четыре группы по шесть команд. В четвертьфинал выйдут по две сильнейшие сборные каждого секстета. Плей-офф начнется 14 декабря, финал и матч за третье место состоятся 19 декабря.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские гандболистки на турнире будут выступать без государственных символов, в статусе команды Федерации гандбола России (ФГР). На чемпионате мира 2019 года россиянки стали третьими, действующим чемпионом мира является сборная Нидерландов. Сборная России выигрывала турнир в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах, команда СССР становилась чемпионом мира трижды: в 1982, 1986 и 1990 годах.