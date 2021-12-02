"Дженоа" под руководством Шевченко уступил "Милану" в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 2 декабря. "Милан" в гостях со счетом 3:0 разгромил "Дженоа" в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла в Генуе.

В составе победителей голы забили Златан Ибрагимович (10-я минута) и Жуниор Мессиас (45+2, 61).

"Дженоа" провел третий матч под руководством украинского специалиста Андрея Шевченко. В период игровой карьеры он выступал за "Милан" с 1999 по 2006 год, а также с 2008 по 2009 год. В составе клуба Шевченко стал победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии. В 2004 украинец получил "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту года по версии журнала France Football.

"Милан" поднялся на вторую строчку чемпионата Италии, команда набрала 35 очков. "Дженоа" с 10 очками идет в зоне вылета из серии A, занимая 18-е место. В следующем туре "Милан" дома встретится с "Салернитаной" 4 декабря. "Дженоа" днем позже сыграет в Турине с "Ювентусом".

В параллельном матче лидер чемпионата "Наполи" сыграл вничью с "Сассуоло" со счетом 2:2. Также в среду "Болонья" обыграла "Рому" (1:0), а "Интер" оказался сильнее "Специи" (2:0).