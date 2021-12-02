"Детройт" обыграл "Сиэтл" в матче НХЛ. Наместников забросил шайбу

В составе победителей шайбы забросили Робби Фабри (25-я минута), Владислав Наместников (39) и Лукас Реймонд (47), победный буллит реализовал Адам Эрне, у проигравших отличились Винс Данн (31) и Райан Донато (37, 55).

ТАСС, 2 декабря. "Детройт" победил "Сиэтл" в серии буллитов со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Наместников забросил восьмую шайбу в нынешнем сезоне, также на его счету пять результативных передач.

"Детройт" занимает четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 27 очками в 24 играх. "Сиэтл" идет седьмым в Тихоокеанском дивизионе с 18 очками в 23 встречах.

В следующем матче "Сиэтл" 4 декабря примет "Эдмонтон", "Детройт" днем позднее на своей площадке сыграет с "Нью-Йорк Айлендерс".