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НХЛ

"Детройт" обыграл "Сиэтл" в матче НХЛ. Наместников забросил шайбу

Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 4:3
Владислав Наместников ("Детройт") AP Photo/Duane Burleson
Описание
Владислав Наместников ("Детройт")
© AP Photo/Duane Burleson

ТАСС, 2 декабря. "Детройт" победил "Сиэтл" в серии буллитов со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Робби Фабри (25-я минута), Владислав Наместников (39) и Лукас Реймонд (47), победный буллит реализовал Адам Эрне, у проигравших отличились Винс Данн (31) и Райан Донато (37, 55).

Наместников забросил восьмую шайбу в нынешнем сезоне, также на его счету пять результативных передач.

"Детройт" занимает четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 27 очками в 24 играх. "Сиэтл" идет седьмым в Тихоокеанском дивизионе с 18 очками в 23 встречах.

В следующем матче "Сиэтл" 4 декабря примет "Эдмонтон", "Детройт" днем позднее на своей площадке сыграет с "Нью-Йорк Айлендерс".

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