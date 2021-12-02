Источник: финал серии Гран-при по фигурному катанию в японской Осаке будет отменен

ТОКИО, 2 декабря. /ТАСС/. Финал серии Гран-при по фигурному катанию, который должен пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря, будет отменен. Об этом в четверг сообщил источник ТАСС.

Отмечается, что решение об отмене было принято из-за угрозы распространения омикрон-штамма нового коронавируса. Ожидается, что официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

От России в финал соревнований квалифицировались Михаил Коляда (мужское одиночное катание), Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Алена Косторная (все - женское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (все - парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).