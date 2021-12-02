Спортсмены Литвы примут участие в Олимпиаде в Пекине

ВИЛЬНЮС, 2 декабря. /ТАСС/. Литовские спортсмены, завоевавшие путевки на Олимпийские игры, которые в феврале 2022 года состоятся в столице Китая, примут в них участие. Об этом в четверг сообщило Министерство образования, науки и спорта Литвы.

"Участие в Олимпийских играх является вершиной спортивной карьеры, для достижения этого необходимы воля и большой труд. Спортсмены, добившиеся права стартовать с лучшими атлетами всего мира, примут участие в этих стартах в Пекине", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Юргиты Шюгждинене.

Группа депутатов Сейма (парламента) Литвы, входящих в правящее большинство, 19 ноября призвала литовских политиков и спортсменов к бойкоту Игр. В своем обращении они заявили, что престижные спортивные мероприятия не могут проходить в странах с авторитарными режимами, которые не уважают права человека, а спорт пытаются использовать для улучшения своего имиджа.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Литвы 23 ноября заявил, что такие призывы к спортсменам страны является недобросовестными. Как отметил НОК, Олимпиада является важнейшими в жизни спортсмена соревнованиями, к которым идут не год, даже не четыре года, а намного дольше, поэтому нельзя согласиться с недобросовестной просьбой по политическим причинам отказаться от такой возможности. В заявлении НОК также подчеркивалось, что Олимпийская хартия обязывает национальные комитеты участвовать в Играх, поэтому бойкот повлек бы за собой санкции Международного олимпийского комитета.

Призывы бойкотировать Игры, которые должен принять Китай, ранее озвучивали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран мира. Поводом стали приписываемые Пекину массовые репрессии в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин такие утверждения категорически отвергает.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.