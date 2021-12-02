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Президент UFC Уайт заразился коронавирусом

Функционер сообщил, что был полностью вакцинирован
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт AP Photo/Gregory Payan
Описание
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт
© AP Photo/Gregory Payan

ТАСС, 2 декабря. Тест президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта на коронавирус дал положительный результат. Об этом Уайт сообщил в эфире подкаста Джима Рома на YouTube-канале MMVPN Sports.

Уайт рассказал, что он и его семья заразились коронавирусом после того, как вместе провели День благодарения в штате Мэн. Президент UFC добавил, что узнал о потере обоняния после того, как не почувствовал запах эвкалипта в паровой бане.

Уайт также сообщил, что был полностью вакцинирован. Президент UFC планирует в субботу посетить турнир Fight Night в Лас-Вегасе в случае отрицательного результата теста. "Я буду оставаться дома и держаться подальше от других людей в течение 10 дней, - сказал Уайт в подкасте. - Если у меня будет отрицательный результат следующего теста, то я буду там, это совершенно точно, я буду проводить тестирование каждые два дня, пока не получу отрицательный результат, а затем вернусь к работе как можно скорее".

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