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Фигурное катание

Финал серии Гран-при по фигурному катанию в Осаке отменен

С 30 ноября Япония закрыла границы из-за распространения нового штамма коронавируса
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 2 декабря. Финал серии Гран-при по фигурному катанию, который должен был пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря, отменен. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

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С 30 ноября Япония закрыла границы для иностранцев из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.

"К сожалению, учитывая сложную эпидемическую ситуацию, связанную с ограничениями на поездки, карантинными требованиями, проблемами безопасности и логистическими проблемами, организация мероприятия была чрезвычайно сложной. Федерация конькобежного спорта Японии и местный организационный комитет изо всех сил пытались найти решения, но в конечном итоге пришли к выводу, что, к сожалению, они не могут организовать и провести мероприятие, как планировалось", - говорится в заявлении.

ISU сообщил, что обсудит возможность переноса даты финала Гран-при на конец сезона и примет решение как можно скорее.

Ранее о том, что финал серии Гран-при в Осаке будет отменен, сообщил источник ТАСС.

От России в финал соревнований квалифицировались Михаил Коляда (мужское одиночное катание), Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Алена Косторная (все - женское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (все - парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

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