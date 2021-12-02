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Фигурное катание

В федерации фигурного катания России заявили, что сожалеют об отмене финала Гран-при

Соревнования в японской Осаке должны были пройти с 9 по 12 декабря

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сожалеет об отмене финала серии Гран-при. Об этом он заявил ТАСС.

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В четверг Международный союз конькобежцев объявил об отмене запланированного в японской Осаке финала Гран-при. Соревнования должны были пройти 9-12 декабря.

"Сожалеем, что так произошло. В такое время живем", - сказал Горшков.

От России в финал соревнований квалифицировались Михаил Коляда (мужское одиночное катание), Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Алена Косторная (все - женское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (все - парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

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Фигурное катаниеГоршков, Александр Георгиевич
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