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Фигурное катание

Тренер Москвина призвала не драматизировать отмену финала Гран-при по фигурному катанию

Соревнования в японской Осаке не состоятся из-за угрозы распространения омикрон-штамма коронавируса
Тамара Москвина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Тамара Москвина
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Заслуженный тренер России Тамара Москвина не видит повода для расстройств после отмены финала Гран-при по фигурному катанию в Японии. Об этом Москвина сообщила ТАСС.

Финал серии Гран-при должен был пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря, но был отменен из-за угрозы распространения омикрон-штамма коронавируса.

"Живем дальше, ничего не случилось, - сказала Москвина. - Ждали солнышко, пошел дождь. И что? Одеваем плащ и идем, берем зонтик. Продолжаем жить, перестраиваемся, волосы не рвем, их и так мало осталось".

"Проведем сейчас некоторые мероприятия и будем готовиться к чемпионату России. Мы планировали лететь 10 часов до Владивостока, потом обратно. А теперь нас ждет легкий отдых и спокойная подготовка к чемпионату России", - заключила собеседница ТАСС.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 21 по 26 декабря.

Теги
Фигурное катаниеМосквина, Тамара Николаевна
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