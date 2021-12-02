Коган считает, что здоровье фигуристов в олимпийский сезон важнее финала Гран-при

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Здоровье спортсменов в олимпийский сезон важнее проведения финала Гран-при по фигурному катанию на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

В четверг Международный союз конькобежцев объявил об отмене запланированного в японской Осаке финала Гран-при. Соревнования должны были пройти 9-12 декабря.

"Сейчас можно только выразить сожаление, - отметил Коган. - Живем в такое сложное время, когда многие мероприятия, крупные форумы отменяются из-за эпидемиологической обстановки, но здоровье спортсменов важнее. Это олимпийский год".

"Мы понимаем, сколько сил приложила Федерация конькобежного спорта Японии для организации, подготовки, работы в это сложное время, однако правительственное решение вряд ли можно обсуждать. Надеемся, что наши остальные мероприятия пройдут в соответствии с планами. Что касается подготовки спортсменов - уверен, что наши профессиональные тренеры смогут грамотно выстроить работу с учетом произошедших изменений", - добавил он.

От России в финал соревнований квалифицировались Михаил Коляда (мужское одиночное катание), Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Алена Косторная (все - женское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (все - парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).