Оправданный CAS российский бадминтонист Хакимов тренируется и готовится к новому сезону

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российский бадминтонист Никита Хакимов, чью апелляцию на пятилетнюю дисквалификацию удовлетворил Спортивный арбитражный суд (CAS), в настоящее время тренируется со сборной России и готовится к новому сезону. Об этом ТАСС сообщила главный тренер национальной команды Клавдия Майорова.

Хакимов был дисквалифицирован Всемирной федерацией бадминтона (BWF) в ноябре 2020 года на пять лет за то, что якобы через третьих лиц предлагал делать ставки на результаты матчей командного чемпионата Европы в Казани 2018 года. Бадминтонист не согласился с решением международной федерации и подал апелляцию в CAS. Спортивный арбитражный суд, в свою очередь, после тщательного изучения всех предоставленных доказательств пришел к выводу, что их недостаточно для подтверждения вины, поэтому Хакимов не подлежит наказанию.

"Никита уже вернулся в спорт, тренируется и играет, с ним все нормально, - сказала Майорова. - Мне пока сложно сказать точно, какой международный старт будет для этого спортсмена первым после возвращения. Ему нужно немного потренироваться со сборной, чтобы выйти на требуемый уровень. Посмотрим в феврале, будет ли он готов к Thomas & Uber Cup - чемпионату мира среди мужских и женских команд".

Thomas & Uber Cup - 2022 пройдет с 8 по 15 мая в Бангкоке (Таиланд).

Майорова сразу после объявления пятилетней дисквалификации заявила журналистам, что считает решение международной федерации политической игрой. "Я очень обрадовалась, когда узнала про это решение CAS", - рассказала собеседница ТАСС.

Хакимову 33 года, он специализируется на игре в парном разряде. В феврале 2020 года он был одним из десяти бадминтонистов сборной, которая завоевала бронзу на командном чемпионате Европы во Франции.