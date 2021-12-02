Силкин считает Захаряна лучшим молодым футболистом года в России

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян является главным претендентом на получение премии "Первая пятерка", которая вручается лучшему молодому футболисту Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам года. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер чемпионата СССР в составе "Динамо", бывший тренер бело-голубых Сергей Силкин.

В среду стал известен список номинантов на премию "Первая пятерка". Помимо Захяряна, претендентами являются Гамид Агаларов ("Уфа"), Кирилл Боженов ("Химки"), Владислав Карапузов ("Ахмат"), Константин Марадишвили ("Локомотив"), Максим Мухин (ЦСКА), Данила Прохин ("Сочи"), Данил Пруцев ("Крылья Советов"), Данил Степанов, Константин Тюкавин ("Динамо"), Даниил Хлусевич (оба - "Арсенал") и Наиль Умяров ("Спартак").

"Я бы выделил Захаряна, он молодой парень, попал в состав основной команды "Динамо" и постоянно выступает в нем. В сборную его привлекли. Единственный игрок, который создал пару острых моментов [в матчах сборной], - это он. Ну и я динамовец, естественно, что я выберу динамовца", - сказал Силкин.

Захаряну 18 лет, в текущем сезоне он забил три гола и отдал семь голевых передач в 16 играх за "Динамо". В составе сборной России полузащитник провел четыре игры, в которых отдал одну голевую передачу.

Приз "Первая пятерка" учрежден в 2002 году. В прошлом году лучшим молодым игроком РПЛ был признан защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев. Лауреат определяется путем голосования, в котором принимают участие руководители и тренеры клубов РПЛ, наставники юношеских и национальной сборных, представители Российского футбольного союза, РПЛ, Футбольной национальной лиги, Детской футбольной лиги, организаций, занимающихся развитием футбола, и журналисты.