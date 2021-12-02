Саночник Репилов считает, что карантин в Китае осложнил ему путь к олимпийским медалям

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Чемпион мира 2021 года по санному спорту Роман Репилов считает, что пропуск из-за ковида нескольких тренировочных дней во время сбора в Пекине ухудшит его шансы на завоевание олимпийских медалей в феврале следующего года. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

На первом этапе Кубка мира, который проходил в Пекине с 20 по 21 ноября, Роман Репилов занял девятое место. С 7 ноября там же проходил международный тренировочный сбор, на котором большинство иностранных спортсменов, включая российских, впервые получили возможность ознакомиться с новой трассой. Чемпион мира не смог совершить положенное количество тренировочных спусков по причине того, что в течение нескольких дней не имел права выйти на трассу, так как не смог успешно пройти тестирование на коронавирус.

"Пропуск нескольких дней тренировок на новой трассе в Китае, конечно, ухудшил мои шансы на завоевание олимпийских медалей, - считает Репилов. - Я в этом году в свои боевые сани еще ни разу не ложился. В Сочи мне пришлось выступать на санях Матвея Пересторонина, до этого я пробовал новые сани, а в Китае, как все знают, я по определенным причинам вообще несколько дней не мог тренироваться. В этом сезоне я тренировался на льду максимум три недели, когда у всех по семь-восемь недель".

На втором этапе Кубка мира, который проходил в конце ноября в Сочи, Репилов занял третье место, выступая на чужих санях и не в своей экипировке. Багаж российского спортсмена не пустили в самолет по требованию китайской таможенной службы. Чемпион мира ранее рассказал ТАСС, что очень надеется на получение своего инвентаря в самое ближайшее время.

"Повторюсь, я до сих пор не трогал свои боевые сани, но думаю, что они будут ехать достаточно хорошо. Как минимум лучше новых. Сложно говорить сейчас, чего от меня ждать в будущем, так как пока я не выступал на своих боевых санях. Но я уверен, что они поедут быстрее, но насколько, пока не могу сказать", - добавил собеседник ТАСС.

"У меня в жизни никогда не было легких путей к успеху. Надеюсь, что и в этом сезоне мне удастся, несмотря ни на что, показать свой максимум на главном старте и стать призером Олимпийских игр. Если бы два-три года назад со мной случилось что-то подобное, то я бы, наверное, психанул. А сейчас сохраняю спокойствие, так как знаю, что главный старт - это Олимпийские игры, которые пройдут в феврале", - продолжил российский саночник.

"Олимпиада - это совсем другое соревнование"

Олимпиада 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане была дебютной для Романа Репилова. Спортсмен ставил перед собой задачу вернуться домой с медалью, однако в личном турнире он сумел занять только восьмое место, совершив грубую ошибку в третьем заезде. Победу тогда одержал австриец Давид Гляйршер.

"Вообще, Олимпиада очень отличается от этапов Кубка мира, это совсем другое соревнование, - считает Репилов. - На Играх-2018 победил спортсмен, который ни разу в призах на Кубке мира до этого не был. Очень важными для нас будут тренировочные заезды, которые пройдут в Китае накануне Олимпиады. А остальные старты в этом сезоне не очень важны".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.