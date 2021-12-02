Жулин: отмена финала Гран-при по фигурному катанию не является сюрпризом

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Отмена финала серии Гран-при по фигурному катанию в Осаке - норма пандемийного времени, не ставшая сюрпризом для его участников. Таким мнением с ТАСС поделился призер Олимпийских игр, чемпион мира в танцах на льду Александр Жулин.

Ученики Жулина чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли два этапа серии Гран-при и должны были стать участниками финала, который в четверг был отменен. Соответствующее решение было опубликовано на сайте Международного союза конькобежцев.

"Все нормально, как и ожидалось - это не сюрприз вообще, - рассказал Жулин. - Мы начинаем привыкать к новым реалиям - чего уже только не отменяли. Готовимся к чемпионату России, надеемся, что Олимпиада пройдет. А если перенесут финал в конец сезона, это вообще будет идеально - все к тому моменту уже расслабятся".

На вопрос о перспективах проведения Игр в Пекине, Жулин сообщил: "Еще несколько дней назад все было нормально, и вдруг обнаруживается 125-й по счету штамм. Но в Китае потрачены биллионы долларов, они будут делать все, чтобы провести Олимпиаду на уровне правительства. Зрителей, скорее всего, вообще не будет, но Игры они проведут, я надеюсь".

Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря, турнир станет одним из этапов отбора на Олимпийские игры.