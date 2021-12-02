Генеральный менеджер арены в Дубае рассказал о подготовке к матчу КХЛ

ДУБАЙ /ОАЭ/, 2 декабря. /ТАСС/. Фактическая подготовка "Кока-Кола - Арены" к матчу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Дубае началась две недели назад, а пять дней назад на арене начали заливать лед. Об этом сообщил генеральный менеджер арены Марк Джан Кар, чей комментарий ТАСС приводит пресс-служба КХЛ.

В ОАЭ пройдет матч регулярного чемпионата КХЛ между омским "Авангардом" и казанским "Ак Барсом" в рамках KHL World Games. Игра состоится 3 декабря на "Кока-Кола - Арене" - многофункциональном крытом комплексе, который вмещает 17 тыс. зрителей, а во время хоккейных матчей - 12 тыс.

"Наша арена была открыта в 2019 году. За это время мы провели множество спортивных событий - матч филиппинской лиги по баскетболу, теннис, бокс, крикет, но сейчас мы впервые залили лед. У меня сын занимается хоккеем, а дочь - фигурным катанием, поэтому к этому проекту мы относимся с большим энтузиазмом. При строительстве брали все лучшее от различных арен мира, наша компания также руководит "О2 Ареной" в Лондоне и "Мерседес Бенц Ареной" в Берлине, поэтому была предусмотрена возможность того, что в один момент мы зальем здесь лед", - сказал Джан Кар.

"Вся фактическая подготовка началась примерно две недели назад, а пять дней назад начали заливать лед. Все структуры проделали отличную работу, надеюсь, что команды будут довольны его качеством. Хоккей постепенно развивается в стране, есть несколько взрослых команд и около 1 000 игроков, есть жесткие требования со стороны инфраструктуры и оборудования, но интерес растет. Самое главное, что в Дубае любят спорт и матч KHL World Games - это отличная возможность показать высококлассный хоккей новой аудитории, будет здорово, если завтра после игры часть зрителей полюбит хоккей и станет болельщиком одной из команд", - добавил генеральный менеджер арены.

Джан Кар прокомментировал возможность вступления в КХЛ клуба из ОАЭ. "Нам нравится разговор о создании клуба КХЛ в Дубае, в городе нет ни одной команды, которая выступала бы в серьезной лиге. Мы понимаем, что это скажется на загрузке арены, но в нашей бизнес-модели была заложена гибкость и видение, что в один день здесь будет играть команда на постоянной основе в хоккей или баскетбол. Очевидно, что предстоит много разговоров на самом высоком уровне, но нам бы хотелось, чтобы это случилось, так как все это позитивно скажется на экосистеме бизнеса и города, Дубай готов к этому", - отметил функционер.

KHL World Games - серия игр регулярного чемпионата КХЛ, проходящих за рубежом в целях популяризации лиги. Впервые матчи прошли в октябре и ноябре 2018 года в Вене и Цюрихе, куда приезжали СКА, ЦСКА, рижское "Динамо" и выступавший тогда в КХЛ словацкий "Слован". В 2020 году вынесенный матч не проводился из-за пандемии коронавируса.