Финала не будет. "Омикрон" отменил решающий этап Гран-при по фигурному катанию

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Финал Гран-при по фигурному катанию в Осаке отменен на фоне усложнившейся эпидемиологической обстановки. Решение вопроса, кто же станет сильнейшим после шести жестких этапов отбора, отложено на неопределенное время из-за появления нового омикрон-штамма коронавирусной инфекции.

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"К сожалению, учитывая сложную эпидемическую ситуацию, связанную с ограничениями на поездки, карантинными требованиями, проблемами безопасности и логистическими проблемами, организация мероприятия была чрезвычайно сложной. Федерация конькобежного спорта Японии и местный организационный комитет изо всех сил пытались найти решения, но в конечном итоге пришли к выводу, что, к сожалению, они не могут организовать и провести мероприятие, как планировалось", - говорится в заявлении, распространенном в четверг Международным союзом конькобежцев (ISU). Для российского фигурного катания японский финал был крайне перспективным мероприятием: сразу пять представительниц женского одиночного катания из шести возможных, четыре спортивные пары. От России в финал соревнований квалифицировались Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Алена Косторная, пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. В танцах на льду за место на пьедестале готовились бороться действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в соревнованиях мужчин - Михаил Коляда. В коммюнике ISU также сказано, что организация рассматривает возможность переноса даты финала Гран-при на конец сезона и примет решение как можно скорее. Но в какой форме все финалисты будут к концу сезона, после Олимпиады, если она, конечно, состоится, представить сложно. Как и понять, насколько логичными и соразмерными результатам отбора будут выглядеть итоги серии после Игр, куда, однозначно, попадут не все. Что касается российской команды, то уж наверняка - мест в команде по три в каждом виде. Главное - здоровье спортсменов Ради выступления в Осаке фигуристы были готовы к любым сложностям, а формат жесткого "пузыря", в котором участники оказываются строго ограничены посещением гостиницы и арены, для всех уже стал нормой. И не просто так после победы на заключительном шестом этапе серии в Сочи 15-летняя Валиева рассказала, что готовится любоваться Осакой из окошка. У руководства российского фигурного катания двух мнений быть не может. Сейчас главное - здоровье спортсменов, на носу Олимпиада. Но и не сожалеть об одном из самых интересных турниров в этом виде спорта никак не получается.

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"Живем в такое сложное время, когда многие мероприятия, крупные форумы отменяются из-за эпидемиологической обстановки, но здоровье спортсменов важнее. Это олимпийский год", - рассказал в беседе с ТАСС генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. При этом функционер отметил работу японских коллег, которые постарались сделать все, чтобы турнир все-таки состоялся. Не сложилось. Заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой жаль, что никто не взялся провести этот турнир у себя. "Мы не можем влиять на это, можем только сожалеть, что весь мир охватила болезнь, и нас это тоже коснулось. Мы можем только сожалеть, мне жаль, что никто не взял провести этот турнир у себя. И мы не проводим - у нас тоже есть болезнь, как и у всех". "Надеваем плащ, берем зонтик" Как бы печально ни выглядела отмена старта, являющегося традиционным украшением первой половины сезона, сюрпризом это не стало практически ни для кого. Олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков, который готовился выводить на японский лед пару Тарасовой и Морозова, в разговоре с корреспондентом ТАСС отметил: "Мы живем в ожидании пройдет - не пройдет, отменят - не отменят уже на протяжении двух лет. До этого у нас не было чемпионата Европы, чемпионата мира, серии Гран-при, сейчас не будет финала. Мы понимали, что такой риск есть, потому что этот риск стал печальным признаком времени, в которое нам приходится жить, работать, выступать".

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Тамара Москвина, у которой в Осаке должны были выступить чемпионы мира Мишина и Галлямов и чемпионы Европы Бойкова и Козловский, медитативно-спокойна: "Живем дальше, ничего не случилось, ждали солнышко, пошел дождь. И что? Надеваем плащ и идем, берем зонтик. Продолжаем жить, перестраиваемся, волосы не рвем, их и так мало осталось". Оптимистичный Александр Жулин, у которого тренируются Синицина и Кацалапов, даже постарался увидеть плюсы в происходящем: "Все нормально, как и ожидалось - это не сюрприз вообще. Мы начинаем привыкать к новым реалиям - чего уже только не отменяли. Готовимся к чемпионату России, надеемся, что Олимпиада пройдет. А если перенесут финал в конец сезона, это вообще будет идеально - все к тому моменту уже расслабятся". Следующая остановка - Санкт-Петербург Впереди у всех спортсменов ответственное время - подготовка к национальным чемпионатам, которые традиционно проходят в конце года. Чемпионат России, который станет одним из этапов отбора на Олимпийские игры в Пекине, состоится с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге. Чтобы пробиться в финал Гран-при, спортсмены бьются на двух этапах серии, чтобы пробиться в состав на Игры кому-то приходится биться в течение одного олимпийского цикла, кому-то - нескольких. Например, Елизавете Туктамышевой, чемпионке мира 2015 года и вице-чемпионке мира 2021 года.

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