Гран-при FIDE пройдет с 3 февраля по 4 апреля в Германии и Сербии

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) пройдет в три этапа с 3 февраля по 4 апреля 2022 года в Германии и Сербии. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Первый и третий этапы пройдут в Берлине с 3 по 17 февраля и с 21 марта по 4 апреля соответственно. Второй этап состоится в Белграде с 28 февраля по 14 марта.

Президент FIDE Аркадий Дворкович выразил надежду на то, что в следующем сезоне будет много интересных партий. "Мы надеемся увидеть множество захватывающих шахматных партий в 2022 году. Конечно, все любители шахмат с интересом следят за матчем за звание чемпиона мира, который в этом году проходит в Дубае, но уже с нетерпением ждут следующий чемпионский цикл!" - сказал Дворкович.

В соревнованиях примут участие 22 гроссмейстера, среди которых шесть россиян: Александр Грищук, Никита Витюгов, Дмитрий Андрейкин, Владимир Федосеев, Александр Предке и Григорий Опарин.

Каждый турнир будет состоять из группового этапа, полуфинала и финала. Изменение формата, который теперь напоминает Суперлигу, было введено FIDE с целью уменьшения количества ничьих. Два лучших шахматистам по итогам серии получат право на участие в турнире претендентов на мировую корону, который состоится в 2022 году. Призовой фонд каждого турнира составит €150 тыс., что на €20 тыс. евро больше, чем в 2019 году.