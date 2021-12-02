Определен состав сборной России по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Лиллехаммере

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Александр Большунов, Сергей Устюгов и Александр Терентьев выступят в составе сборной России на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет с 3 по 5 декабря в норвежском Лиллехаммере. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

В пятницу на этапе Кубка мира в Лиллехаммере будут разыграны награды в мужском и женском спринте свободным стилем. На следующий день состоятся гонки с раздельным стартом свободным стилем у женщин (на дистанции 10 км) и мужчин (15 км). На 5 декабря запланированы мужская и женская эстафеты.

"В спринте стартуют Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Вероника Степанова, Анна Грухвина, Христина Мацокина и Лилия Васильева у женщин. В мужском спринте выступят Александр Большунов, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко, Сергей Ардашев и Денис Филимонов", - сказал Бородавко. Андрей Ларьков как победитель Континентального кубка гарантировал право выступать на любых дистанциях на первых этапах Кубка мира.

"В субботней разделке по сравнению с гонкой недельной давности в финской Руке в составе мужской команды произошли два изменения. На старт выйдут Денис Спицов и Евгений Белов вместо Александра Бессмертных и Ильи Семикова. В эстафетных гонках, которые пройдут в воскресенье, выступят по две российские команды. Состав будет сформирован позднее по итогам субботних стартов", - добавил тренер.

Первый этап Кубка мира проходил с 26 по 28 ноября в Руке (Финляндия). В заявку сборной России на субботние индивидуальные гонки были включены Большунов, Устюгов, Бессмертных, Семиков, Ларьков, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Непряева, Сорина, Ступак, Васильева, Мария Истомина, Яна Кирпиченко и Анастасия Рыгалина.