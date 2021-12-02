Перенесший сердечный приступ футболист Эриксен тренируется с молодежной командой "Оденсе"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Полузащитник итальянского "Интера" и сборной Дании Кристиан Эриксен тренируется с молодежной командой датского футбольного клуба "Оденсе". Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на пресс-службу "Оденсе".

12 июня в концовке первого тайма матча чемпионата Европы между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу, позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. В больнице датчанину установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца. По правилам итальянской лиги, Эриксен не может выступать в чемпионате с таким устройством.

"Эриксен обратился к нам, и теперь он тренируется здесь. Это естественно для него, так как он играл здесь в юности и живет неподалеку. Мы очень рады, что можем предоставить для него возможность тренироваться", - сообщили Рейтер в пресс-службе "Оденсе".

Эриксену 29 лет, он выступает за "Интер" с 2020 года, в составе команды он стал чемпионом Италии в сезоне-2020/21. С 2005 по 2008 год Эриксен выступал за молодежную команду "Оденсе". Также футболист выступал за английский "Тоттенхэм" и амстердамский "Аякс", в составе которого стал трехкратным чемпионом Нидерландов, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.