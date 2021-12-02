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Биатлон

Ярошенко заявил, что восхищен результатами белорусских биатлонисток на Кубке мира

Анна Сола и Динара Алимбекова заняли третье и четвертое места соответственно в спринте на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде
Дмитрий Ярошенко Алексей Филиппов/ТАСС
Описание
Дмитрий Ярошенко
© Алексей Филиппов/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Тренеры женской сборной Белоруссии по биатлону подобрали ключи к своим подопечным, и они показывают хороший результат на этапах Кубка мира. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион мира россиянин Дмитрий Ярошенко.

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В четверг Лиза Тереза Хаузер выиграла спринтерскую гонку на втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, преодолев дистанцию 7,5 км за 19 минут 30,2 секунды и не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Представительницы Белоруссии Анна Сола (отставание 14,4 секунды; 1 промах) и Динара Алимбекова (+20,6; 0) заняли третье и четвертое места соответственно.

"Белоруски приятно удивляют, я восхищаюсь их командой. Государство там маленькое, и девчонок не так много, но в команде подобрали ключик, тренируются и показывают хороший результат", - сказал Ярошенко.

Гонка преследования пройдет в субботу.

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