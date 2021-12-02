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Летние олимпийские виды спорта

Глава Объединенного мира борьбы Лалович посетит Гран-при Москвы

Традиционный международный турнир пройдет на "ВТБ-Арене" 3 декабря
Президент UWW Ненад Лалович EPA-EFE/LAURENT GILLIERON
Описание
Президент UWW Ненад Лалович
© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Объединенного мира борьбы (UWW) серб Ненад Лалович посетит Гран-при Москвы по спортивной борьбе (Кубок "Алроса"), который пройдет 3 декабря в Москве на "ВТБ-Арене". Об этом на пресс-конференции, посвященной предстоящему турниру, заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

В соревнованиях примут участие двукратные олимпийские чемпионы по борьбе Абдулрашид Садулаев и Роман Власов, победитель Игр в Токио Заурбек Сидаков. Традиционный международный турнир пройдет в новом формате - лидеры сборной России проведут по одной схватке против зарубежных оппонентов.

"Московский Гран-при посетит вновь переизбранный на свой пост (31 октября - прим. ТАСС) Ненад Лалович, - сообщил Мамиашвили. - Наш супертурнир - это возможность подвести итоги олимпийского цикла. И я нахожусь в предстартовом волнении, как и всякий любитель нашего зрелищного вида спорта, вписанного золотыми буквами в историю Олимпийских игр".

Лалович занимает пост президента UWW с 2013 года.

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