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Летние олимпийские виды спорта

Образцов стал главным тренером сборной России по гребному слалому

Он сменил французского специалиста Жан-Ива Шётана

ТАСС, 2 декабря. Главным тренером сборной России по гребному слалому назначен Максим Образцов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гребного слалома России.

На посту главного тренера он сменил французского специалиста Жан-Ива Шётана, который работал с национальной командой России с 2013 года.

Образцов начал карьеру в категории каноэ-одиночек и выполнил норматив мастера спорта. С 2013 года он выступал в классе каноэ-двоек. В 2016 году Образцов принимал участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в качестве тренера-администратора сборной России по гребному слалому. На Олимпиаде в Токио он был одним из двух тренеров, готовивших спортсменов.

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