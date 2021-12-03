"Атлетико Минейро" с Халком в составе впервые за 50 лет стал чемпионом Бразилии

В ночь на пятницу команда из Белу-Оризонти одержала победу над "Баией" со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи 0:2. Благодаря этому результату "Атлетико Минейро" набрал 81 очко и стал недосягаемым для идущего вторым "Фламенго".

В составе "Атлетико Минейро" выступают такие игроки, как чемпион России, обладатель кубка и суперкубка страны в составе петербургского "Зенита" Халк, чемпион Испании в составе "Атлетико" и чемпион Англии с "Челси" Диего Коста, двукратный победитель Кубка Америки в составе сборной Чили Эдуардо Варгас.

"Атлетико Минейро" стал чемпионом Бразилии во второй раз в истории. Впервые титул чемпиона страны команда завоевала в 1971 году. Также клуб является обладателем Кубка Либертадорес 2013 года, Кубка Бразилии 2014 года.