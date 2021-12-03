"Мемфис" одержал самую крупную победу в истории НБА

ТАСС, 3 декабря. "Мемфис" разгромил "Оклахому" со счетом 152:79 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Эта победа с разницей 73 очка стала самой крупной в истории НБА. Предыдущий рекорд был установлен 17 декабря 1991 года, когда "Кливленд" обыграл "Майами" со счетом 148:80.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Мемфиса" Джарен Джексон - младший, в его активе 27 очков. У "Оклахомы" больше всех очков набрал форвард Лугенц Дорт - 15.

В турнирной таблице Западной конференции "Мемфис" занимает пятое место, одержав 12 побед в 22 матчах. "Оклахома" с 6 победами и 16 поражениями идет 13-й.

В следующем матче "Мемфис" 5 декабря в гостях сыграет с "Далласом", "Оклахома" 7 декабря на выезде встретится с "Детройтом".