Биатлонисты Стрельцов и Дербушева не примут участия в этапе Кубка IBU в Шушене

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российские биатлонисты Кирилл Стрельцов и Тамара Дербушева не смогут принять участие во втором этапе Кубка IBU в норвежском Шушене. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Стрельцов не сможет выйти на старт из-за простуды, Дербушева не примет участия в соревнованиях по причине карантина в связи с коронавирусной инфекцией, который завершится в субботу.

Ранее стало известно, что Дербушева по прибытии в Норвегию 29 ноября сдала тест на коронавирус, который показал положительный результат. До этого на этапе Кубка IBU в Идре (Швеция) спортсменка была вынуждена пропустить две гонки из трех из-за симптомов простуды.

Второй этап Кубка IBU завершится 4 декабря.