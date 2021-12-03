Гарт: есть опасение, что саночница Иванова подойдет к Олимпиаде не в оптимальной форме

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт допускает, что получившая тяжелую травму ноги на первом этапе Кубка мира в Пекине Татьяна Иванова может не успеть набрать оптимальную форму к Олимпиаде. Об этом Гарт сообщила ТАСС.

Чемпионка мира 2019 года Иванова получила травму ноги 21 ноября во время командной гонки и выбыла из строя минимум до конца декабря. Российские врачи диагностировали у спортсменки повреждение связок и трещину в таранной кости. Было решено обойтись без операции, в настоящее время Иванова проходит лечение в одном из московских медицинских центров, она рассчитывает выступить на этапе Кубка мира в германском Винтерберге, который пройдет с 1 по 2 января.

"Это огромная потеря для нас, - заметила Гарт. - И мы очень надеемся, что Татьяна в сжатые сроки сможет восстановиться, желаем ей быстрейшего выздоровления. Причем за нашу спортсменку сейчас переживают все - на этапе Кубка мира в Сочи ко мне многие подходят с вопросами, как там Таня".

"Есть опасение, что Татьяна Иванова подойдет к Олимпиаде не в оптимальной форме. Никто не может сейчас сказать, как гладко пройдет восстановительный период", - добавила президент ФССР.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.