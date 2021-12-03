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Фигурное катание

Трусова рассказала о подготовке к чемпионату России по фигурному катанию

Турнир пройдет с 22 по 26 декабря в Санкт-Петербурге
Александра Трусова Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Александра Трусова
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 3 декабря. Восстановление от травмы ноги и подготовка фигуристки Александрой Трусовой к предстоящему чемпионату России проходят в плановом режиме. Об этом Трусова рассказала в эфире Первого канала.

Ранее из-за травмы россиянка не смогла выступить на этапе серии Гран-при в Японии.

"[Самое ключевое], конечно, подготовиться хорошо к чемпионату России, - сказала Трусова. - Сейчас восстанавливаюсь [от травмы], тренируюсь уже. Я очень люблю кататься, поэтому мне несложно выходить на лед и много тренироваться. Я стараюсь делать свой максимум и дальше уже получать свои баллы или нет - все решают судьи".

Трусовой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, также в ее активе бронза чемпионата Европы 2020 года.

Чемпионат России, который станет одним из этапов отбора на Олимпийские игры в Пекине, пройдет с 22 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.

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