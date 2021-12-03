Умер экс-глава IAAF Ламин Диак

ТАСС, 3 декабря. Экс-глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF, ныне World Athletics) Ламин Диак, осужденный по обвинению в коррупции, умер в пятницу в возрасте 88 лет. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на его сына.

Диак умер у себя дома в Сенегале.

С ноября 2015 года Диак находился под стражей во Франции, в сентябре 2020 года Парижский суд приговорил его к четырем годам лишения свободы, два из которых условно, по делу об обвинении в коррупции. Также бывший глава IAAF получил штраф в размере €500 тыс. В феврале 2021 года после подачи ходатайства адвокатов суд снял с Диака запрет на выезд с территории Франции, важную роль сыграли его возраст и здоровье.

Диак возглавлял IAAF с 1999 по 2015 год, ему вменялись коррупция и намеренное сокрытие допинг-проб российских спортсменов ради финансового благополучия организации. По словам Диака, санкции в отношении россиян не были введены вовремя для того, чтобы не портить имидж России перед чемпионатом мира по легкой атлетике 2013 года в Москве, поскольку в то время IAAF вела переговоры о заключении спонсорских контрактов с банком ВТБ и холдингом ВГТРК. Эта отсрочка позволила российским атлетам выступить на Олимпийских играх в Лондоне, нескольким из них - выиграть медали. Также по тому делу на три года был осужден бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев.