Матыцин заявил, что вектор волонтерства в России имеет хорошие перспективы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Развитие вектора волонтерства в России имеет хорошие перспективы из-за желания граждан стать частью большого движения. Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин на Международном форуме гражданского участия "Мы вместе".

"Вижу потенциал волонтерства в том, что раньше это было желание поучаствовать в каком-то конкретном проекте, - сказал Матыцин. - Основная задача ассоциации - создание мощного всероссийского движения. Сейчас человек ориентирован стать частью большого движения. Вектор волонтерства имеет хорошие перспективы, надеюсь, опыт Ассоциации волонтерских центров нам поможет".