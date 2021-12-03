На чемпионат мира по волейболу в России продано 10% билетов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Билеты на мужской чемпионат мира по волейболу 2022 года, который пройдет в России, проданы на 10%. Об этом журналистам сообщил гендиректор оргкомитета чемпионата мира по волейболу 2022 года Роман Станиславов.

"Продано 10% билетов, но мы не знаем, какой будет ситуация с ковидом, - сказал Станиславов. - Это накладывает определенные сложности, но мы следим за опытом коллег, которые проводят соревнования по футболу, и готовимся к различным сценариям".

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Турнир примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово и Красноярск.