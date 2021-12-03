{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Матыцин сомневается, что Россия успеет провести финал серии Гран-при по фигурному катанию

Соревнования в Осаке были отменены из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса
Министр спорта РФ Олег Матыцин Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия обладает возможностями для проведения финала серии Гран-при по фигурному катанию, но времени для подготовки почти нет. Такое мнение журналистам высказал министр спорта Олег Матыцин.

На эту тему
Финала не будет. "Омикрон" отменил решающий этап Гран-при по фигурному катанию
Финала не будет.

Финал серии Гран-при должен был пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря, но был отменен из-за угрозы распространения омикрон-штамма коронавируса. Международный союз конькобежцев сообщил, что обсудит возможность переноса даты финала Гран-при на конец сезона и примет решение как можно скорее.

"Пока к нам не обращались. Возможности в стране есть, но решение должна принять международная федерация. Времени мало, его почти нет. Сомневаюсь, что это возможно", - сказал Матыцин.

Россия в нынешнем сезоне принимала этап Гран-при, который прошел в Сочи с 26 по 28 ноября.

Теги
Фигурное катаниеМатыцин, Олег Васильевич
"Детский футбольный центр" создадут в Тульской области для подготовки резерва игроков
В регионе также появятся школьная и студенческая футбольные лиги
Читать полностью