Матыцин сомневается, что Россия успеет провести финал серии Гран-при по фигурному катанию

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия обладает возможностями для проведения финала серии Гран-при по фигурному катанию, но времени для подготовки почти нет. Такое мнение журналистам высказал министр спорта Олег Матыцин.

Финал серии Гран-при должен был пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря, но был отменен из-за угрозы распространения омикрон-штамма коронавируса. Международный союз конькобежцев сообщил, что обсудит возможность переноса даты финала Гран-при на конец сезона и примет решение как можно скорее.

"Пока к нам не обращались. Возможности в стране есть, но решение должна принять международная федерация. Времени мало, его почти нет. Сомневаюсь, что это возможно", - сказал Матыцин.

Россия в нынешнем сезоне принимала этап Гран-при, который прошел в Сочи с 26 по 28 ноября.