ХК "Спартак" согласовал увеличение вместимости домашней арены на матчах до 70% в декабре

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" согласовал с Роспотребнадзором увеличение квот посещаемости домашних матчей в декабре до 70% от вместимости арены "Мегаспорт". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее разрешенная вместимость составляла 30%. В предстоящих домашних матчах москвичи сыграют с "Йокеритом" из Хельсинки 10 декабря и с екатеринбургским "Автомобилистом" 12 декабря.

"Главное требование для посещения матчей - это наличие QR-кода, который подтверждает полную вакцинацию от коронавируса или недавно перенесенную болезнь", - говорится в сообщении.

Красно-белые располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 39 очков. Следующий матч "Спартак" проведет на выезде против челябинского "Трактора" 4 декабря.