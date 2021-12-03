Гарт: чехарда с ковидными тестами может вмешаться в справедливое распределение наград Игр

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт опасается, что в феврале участники Олимпиады могут оказаться в ситуации, в которую попали на ноябрьском предолимпийском сборе некоторые российские саночники, не имевшие возможности тренироваться на трассе из-за несовпадения результатов утренних и вечерних тестов на коронавирус. Об этом Гарт рассказала ТАСС.

С 7 по 19 ноября на трассе в Пекине проходил международный тренировочный сбор, на котором большинство иностранных спортсменов, включая российских, впервые получили возможность ознакомиться с новой трассой. Саночники Павел и Роман Репиловы вынуждены были пропустить часть сбора по причине того, что у них было выявлено заражение ковидом, несмотря на отличное самочувствие. О непонятной ситуации, в которой оказались российские спортсмены, чьи утренние и вечерние результаты тестирования на коронавирус не совпадали, ФССР своевременно информировала медицинский департамент Международного олимпийского комитета. Согласно регламенту, принятому в Китае, допуск к тренировкам могли получить только те спортсмены, у которых два подряд тестирования оказывались успешными.

"Больше всего я опасаюсь непредсказуемых последствий тех очень жестких антиковидных мер, которые предпринимаются сейчас в Китае, - призналась Гарт. - Никто не может исключать, что на Олимпиаде не повторится ситуация, в которой оказался на тренировочном сборе тот же Роман Репилов, который был совершенно здоров, но не имел возможности появиться на трассе".

"Если подводить итоги сборов, то, к сожалению, российским саночникам удалось совершить очень мало тренировочных заездов на будущей олимпийской трассе. Один из лидеров сборной Роман Репилов из-за этой чехарды с тестами на коронавирус вынужден был пропустить много тренировок", - добавила собеседница ТАСС.

Стартовый этап Кубка мира по санному спорту проходил в Пекине с 20 по 21 ноября. Лучший результат среди российских спортсменов показала Татьяна Иванова, занявшая шестое место в личном турнире, Семен Павличенко был седьмым в мужских заездах, чемпион мира 2021 года Роман Репилов - восьмым. В первую десятку сумели попасть Виктория Демченко (девятое место) и экипаж саней-двоек - Александр Денисьев и Владислав Антонов (десятое место).

"Результаты, которые наши саночники показали на первом этапе Кубка мира, свидетельствуют о том, что они пока не до конца изучили особенности пекинской трассы и не прикатали к ней сани. Все это, конечно, вызывает тревогу перед главным стартом четырехлетия. Но я очень рассчитываю на спортсменов и тренеров, они все профессионалы, которые сделают все возможное для достижения высокого результата", - заметила Гарт.