Матыцин заявил, что встревожен ситуацией с фанатами на матчах чемпионата России по футболу

В воскресенье московский ЦСКА на своем поле проиграл петербургскому "Зениту" со счетом 0:2 в матче 16-го тура чемпионата страны. По ходу встречи фанаты армейцев устроили пиротехническое шоу. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, полицейские составили 51 административный протокол на болельщиков после матча. Позднее фанаты ЦСКА объявили, что во время гостевого матча чемпионата России против самарских "Крыльев Советов" 4 декабря покинут трибуну, когда на табло будет 19 минут и 11 секунд, и призвали другие клубы поддержать акцию, фанатские объединения "Спартака", "Зенита" и "Динамо" заявили о поддержке акции.

"Меня тревожат [акции фанатов], - сказал Матыцин. - Главным методом должен быть диалог с болельщиками, чтобы выработать консолидированную позицию. Спорт не должен быть местом конфликтов".