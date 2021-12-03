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Футбол в России

Матыцин заявил, что встревожен ситуацией с фанатами на матчах чемпионата России по футболу

28 ноября во время матча между ЦСКА и "Зенитом" болельщики московского клуба устроили пиротехническое шоу на трибунах, впоследствии был составлен 51 административный протокол

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Ситуация с предстоящими акциями футбольных фанатов на матчах 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги является тревожной. Такое мнение журналистам высказал министр спорта Олег Матыцин.

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В воскресенье московский ЦСКА на своем поле проиграл петербургскому "Зениту" со счетом 0:2 в матче 16-го тура чемпионата страны. По ходу встречи фанаты армейцев устроили пиротехническое шоу. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, полицейские составили 51 административный протокол на болельщиков после матча. Позднее фанаты ЦСКА объявили, что во время гостевого матча чемпионата России против самарских "Крыльев Советов" 4 декабря покинут трибуну, когда на табло будет 19 минут и 11 секунд, и призвали другие клубы поддержать акцию, фанатские объединения "Спартака", "Зенита" и "Динамо" заявили о поддержке акции.

"Меня тревожат [акции фанатов], - сказал Матыцин. - Главным методом должен быть диалог с болельщиками, чтобы выработать консолидированную позицию. Спорт не должен быть местом конфликтов".

Теги
Российский футболМатыцин, Олег Васильевич
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