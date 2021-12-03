Майгуров рассказал о медальных планах российских биатлонистов на Олимпиаду в Пекине

ТАСС, 3 декабря. Минимальным успехом сборной России по биатлону на зимних Олимпийских играх в Пекине будут две медали, одна из которых должна быть золотой. Об этом заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в эфире телеканала "Россия 24".

"Минимальный успех - две медали, одна должна быть золотой, - сказал Майгуров. - В любой гонке. Личная медаль, конечно, ценнее, но эстафетная тоже показывает, насколько сейчас команда сильна. Олимпиада - это турнир сюрпризов, где никогда невозможно прогнозировать, кто именно выиграет медали".

Также президент СБР рассказал, как будет формироваться состав олимпийской заявки сборной России. "Ротация в команде продолжится в течение декабря, и уже после Нового года костяк команды на 90% будет сформирован, буквально один-два спортсмена дополнительно могут просматриваться как кандидаты в сборную на Игры. Мы не сбрасываем со счетов текущие гонки Кубка мира, потому что у нас есть шанс в мужской команде заработать еще одну квоту на Олимпиаду, если мы после этапа в Рупольдинге переместимся с четвертого места на третье, для этого нам нужно обогнать команду Германии", - добавил Майгуров.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Шестой этап Кубка мира в германском Рупольдинге пройдет с 12 по 16 января 2022 года.