Левитин и Воробьев провели заседание рабочей группы Совета при президенте РФ по спорту

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Помощник президента РФ Игорь Левитин и губернатор Московской области Андрей Воробьев в формате видеоконференции провели заседание рабочей группы по подготовке заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта по вопросу развития доступности массового спорта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

С докладами на мероприятии выступили министр спорта Олег Матыцин и министр просвещения Сергей Кравцов. На заседании было отмечено, что для формирования здорового образа жизни у граждан страны, достижения национальных целей и целевых показателей развития необходимо проанализировать опыт наиболее успешных зарубежных стран, сформировать современные механизмы развития массового спорта с широким использованием цифровых технологий.

В ходе заседания руководитель рабочей группы Воробьев предложил при разработке информационной системы в сфере физкультуры и спорта взять за основу региональные информационные системы, в числе которых разработанные и используемые Московской областью и Москвой.

Отмечается, что на предстоящем заседании Совета будут презентованы результаты практического внедрения федеральной информационной системы в сфере физической культуры и спорта.