Рекечинский: причины неудач "Ротора" связаны со сменой состава и травмами игроков

ВОЛГОГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Смена состава больше чем наполовину и травмы игроков стали причиной последних поражений футбольного клуба "Ротор". Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор клуба Андрей Рекечинский.

"У нас обновился состав больше чем наполовину, пришли многие новые игроки. Мы постарались сохранить костяк команды. К сожалению, у нас, наверное, не получилось разыграться и показать игру, на которую мы способны. Еще у нас фатальное невезение - очень много травм в команде за последнее время", - сказал Рекечинский.

Гендиректор "Ротора" добавил, что команда в 25 турах сыграла 12 матчей вничью, что сильно подпортило положение в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. "Вина у нас (руководства, тренерского состава и игроков - прим. ТАСС) общая и ответственность тоже", - заключил Рекечинский.