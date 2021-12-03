Посол США в РФ считает, что любовь к хоккею объединяет жителей России и Северной Америки

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Любовь к хоккею является объединяющим фактором для жителей России и стран Северной Америки. Об этом сообщил посол США в России Джон Салливан на пресс-конференции в Ярославле в рамках XI российско-американского фестиваля "Мост через океан".

"С тех пор, как я прибыл для работы послом, неустанно повторяю, что именно хоккей объединяет россиян и жителей Северной Америки. Это один из примеров связей, которые возникают вне политики", - сказал Салливан.

Посол отметил, что гибель в авиакатастрофе команды хоккейного клуба "Локомотив" в сентябре 2011 года потрясла как его лично, так и все мировое хоккейное сообщество.

Российско-американский фестиваль "Мост через океан" проходит в Ярославле с 1 по 3 декабря.