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Мировой хоккей

Посол США в РФ считает, что любовь к хоккею объединяет жителей России и Северной Америки

По словам Джона Салливана, любовь к игре является примером связи, возникшей вне политики

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Любовь к хоккею является объединяющим фактором для жителей России и стран Северной Америки. Об этом сообщил посол США в России Джон Салливан на пресс-конференции в Ярославле в рамках XI российско-американского фестиваля "Мост через океан".

"С тех пор, как я прибыл для работы послом, неустанно повторяю, что именно хоккей объединяет россиян и жителей Северной Америки. Это один из примеров связей, которые возникают вне политики", - сказал Салливан.

Посол отметил, что гибель в авиакатастрофе команды хоккейного клуба "Локомотив" в сентябре 2011 года потрясла как его лично, так и все мировое хоккейное сообщество.

Российско-американский фестиваль "Мост через океан" проходит в Ярославле с 1 по 3 декабря.

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Салливан, Джон
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