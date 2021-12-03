Белоруссия будет бороться за возврат денежного взноса за участие МАЗов в "Дакаре-2022"

МИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Белорусская автомобильная федерация будет бороться за возврат средств, внесенных за участие МАЗов в "Дакаре-2022", в том числе и в судебном порядке, если это потребуется. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил начальник спортивной команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович.

По его словам, сумма взноса исчисляется сотнями тысячами евро. "Возврат средств Белорусской автомобильной федерацией просматривается, на мой взгляд, очень просто. Если это не будет сделано в добровольном порядке, то это будет сделано в судебном", - сказал Вязович, комментируя исключение команды из списков участников предстоящего ралли-рейда "Дакар - 2022".

Он заявил о недопустимости проведения параллелей между спортивными соревнованиями и политикой. "Хочу отметить, что огромное спортивное сообщество возмущено до глубины души [решением организаторов гонки] <...> Хотелось бы, чтобы решения [по участию команды] принимались без эмоций, со здравым смыслом, в соответствии с моральными, человеческими принципами и спортивным кодексом", - отметил Вязович.

Ранее сообщалось, что организаторы ралли-марафона "Дакар" из компании A.S.O. официально подтвердили, что белорусская команда "МАЗ-СПОРТавто" не сможет принять участие в гонке 2022 года и что это связано с западными санкциями в отношении Минского автомобильного завода (МАЗ). Позже глава администрации белорусского президента Игорь Сергеенко заявил, что команда может получить статус национальной, так как она отстаивает не только честь предприятия, но и страны.