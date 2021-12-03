Главный тренер "Динамо" Шварц заявил, что рад увеличению посещаемости матчей до 70%

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Увеличение посещаемости домашних матчей московского футбольного клуба "Динамо" до 70% является хорошей мотивацией, так как команда чувствует поддержку болельщиков. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Динамо" Сандро Шварц.

Ранее стало известно, что Российская премьер-лига (РПЛ) и Российский футбольный союз (РФС) согласовали с мэрией Москвы и Роспотребнадзором увеличение посещаемости домашних матчей московских клубов в Тинькофф-РПЛ до 70% от общей заполняемости стадионов. Ранее разрешенная вместимость на играх в столице составляла не более 30%.

"Мы очень рады увеличению квоты до 70%, - сказал Шварц. - В первую очередь, здоровье - это то, что важно для каждого из нас, но когда на трибунах большее количество болельщиков нас поддерживает, мы чувствуем эту поддержку. Стадион нас гонит вперед, нас это всегда воодушевляет, мы этому очень рады. Более того, стоит отметить великолепную поддержку, которую болельщики оказали нам на выездной встрече в Казани, за это мы им тоже благодарны".

В воскресенье "Динамо" проведет домашний матч 17-го тура РПЛ против "Уфы".